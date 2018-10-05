Двадцать пятый по счету в этом сезоне тайфун "Конгрей" обрушился на юг и юго-запад Японии

Пострадали 8 человек. В префектурах Окинава и Кагосима более 30 тысяч жителей страны остаются без света из-за перебоев в подаче электроэнергии. Сейчас циклон движется по направлению к главному японскому острову Хонсю. Там уже отменили более 200 авиарейсов. Власти предупредили население о возможных последствиях непогоды - оползнях и наводнениях.