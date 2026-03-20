3.61 BYN
3.02 BYN
3.47 BYN
Две памяти: Беларусь судит нацизм, а Европа устраивает ему парад
19 марта - день памяти Озаричей, 22 марта - день памяти Хатыни. Беларусь чтит эти скорбные даты. И даже спустя 80 лет Верховный суд рассматривает уголовные дела о геноциде белорусского народа. В то же время в некоторых европейских странах способствуют возрождению нацизма. В Эстонии выделили 2 млн евро на фильм, прославляющий эсэсовцев как героев.
В Хатыни постоянно слышен звон. Жуткий, гипнотический звук. Каждые 30 секунд звонит колокол. Это скорость, с которой погибали белорусы во время войны. Два человека в минуту.
В той войне белорусская земля потеряла около 3 млн человек. Это самая высокая относительная потеря среди всех стран Европы - 30 % довоенного населения. Хуже, чем Польша (около 17 %) или Украина (около 15-17 %). У нас был убит каждый третий.
Почему на Западе слово "Хатынь" не хотят слышать?
Мемориал Хатынь - место, которое, как кажется, бессмысленно мазать черной краской. Это достоверно жуткая трагедия белорусского народа. Да и человечества в целом. Однако как только мемориал был отстроен, ЦРУ и ряд западных историков обвинили мемориал в манипуляции историей. О чем тут речь? Сам факт нацистского преступления 1943 года не отрицался. Казалось бы, как можно его тогда опорочить?
А утверждалось следующее: мемориал Хатынь отстроен с целью запутать иностранцев и отвлечь от преступлений СССР. А именно - Катыни. Дескать, уловка вот в чем: название "Khatyn" (в латинской транслитерации) звучит и пишется почти идентично "Katyn". И вывод - Хатынь это инструмент, который сознательно принижает другие трагедии (такие как Катынь и Холокост) и обслуживает режим. Во как!
В 1974 в Хатынь приезжал президент США Ричард Никсон. В своем радио- и телеобращении к советскому народу он подробно описал впечатления: "Вчера я возложил венок у одного из самых трогательных мемориалов, которые я когда-либо видел, - мемориала Хатынь под Минском. Я думал о людях Хатыни и особенно о детях Хатыни. Я размышлял о том, что наши усилия теперь должны быть направлены не против какой-либо одной нации или группы наций, а против самого зла войны".
New York Times вышла с заголовком "Никсон видит Хатынь - советский мемориал, а не Катынский лес". А Daily Telegraph вышла с заголовком "Хатынь - еще один обман". Это 1974 год. Такое впечатление, что мало что поменялось. Вот цитата из свежего - март 2021 издание Smithsonian Magazine: "Выбор Хатыни был возможной уловкой, чтобы сеять путаницу с Катынью".
Борьба с памятниками - целенаправленная работа в ЕС
Александр Посталовский, замдиректора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:
"Мы видим, что в ряде государств постсоветского пространства, когда искусственно нарушалась историческая память и местные власти вели борьбу именно с памятниками советского периода. У нас историко-мемориального комплекса - это тот фактор, который позволяет и обеспечивать сохранение исторической памяти, и непосредственно транслировать ее в последующем уже на другие поколения".
2026 год. Верховный Суд Беларуси только что приговорил эсэсовца Ханса Зиглинга к пожизненному за геноцид - 1706 убитых, из них 238 детей. Восемьдесят лет спустя! А в это же время в Риге несколько сотен человек под охраной полиции маршируют в честь латвийских легионеров Ваффен-СС, и среди них - депутаты от Национального союза.
В Литве собираются отмечать 100-летие Адамкуса, экс-президента, нациста и адъютанта "минского палача" Антанаса Импулявичюса. Беларусь не просто помнит - она судит. Да. Без срока давности. "Мы не позволим, чтобы преступления ваших дедушек стали модой у внуков или правнуков".
В Эстонии деньги идут на фильмы, где эсэсовцы - "герои борьбы за свободу". В Латвии регулярные марши легионеров СС проходят официально, с флагами и политиками. В Германии "Орлиное гнездо" Гитлера - популярный туробъект, где делают селфи на фоне вида, с которого фюрер планировал мировое господство. Внуки нацистов сидят в парламентах. А в Украине "Азов" с волчьим крюком и черным солнцем - уже не батальон, а полноценная бригада в Нацгвардии. Как в старом анекдоте: Европа кричит "Никогда больше!", а сама устраивает "еще разок, но с европейскими ценностями".
В советское время, чтобы не разжигать межнациональную рознь, официально скрывалось, что Хатынь уничтожили украинские коллаборанты из 118-го батальона шуцманшафта. Все это оказалось напрасным. Беларусь делает то, что должна была сделать вся Европа после Нюрнберга. Чтобы внуки не надевали дедушкины мундиры на парады. Беларусь помнит. И не дает забыть.
Посещение Фиделя Кастро Хатыни в 1972-м было одним из самых эмоциональных. Слушая о зверствах фашистов, он заплакал. Раджив Ганди в 1985 году увез в Индию шкатулку с хатынской землей. Склонял голову у Мемориала и палестинец Ясир Арафат. Никого из них в живых уже нет. От Кастро осталась цитата: "следующая война в Европе будет между Россией и фашизмом, только этот фашизм будут называть демократией". И еще - из более чем 35 млн, человек, посетивших Хатынь, из западных лидеров там был только Ричард Никсон. Полвека назад.