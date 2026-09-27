Две стрельбы в ЮАР унесли жизни 27 человек, еще 26 человек получили ранения. Вооруженные нападения произошли в окрестностях двух крупнейших городов страны.

В первом случае банда из восьми человек, вооруженных автоматами и пистолетами, устроила бойню в таверне. Жертвами налета стали 17 посетителей заведения. Также перед побегом преступники сожгли два автомобиля и ограбили выживших.

Практически одновременно случилась другая трагедия с применением огнестрельного оружия. Ситуация разыгралась в пригороде Кейптауна, где нападавшие открыли огонь по гостям развлекательного центра. Там от полученных ранений скончались 10 человек, врачи продолжают бороться за жизни еще 11 пострадавших.

На данный момент полиция объявила о начале спецоперации, однако выйти на след киллеров и установить их мотивы пока не удалось.