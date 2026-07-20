Две трети жителей Германии мечтают об эмиграции

Германия столкнулась с бегством собственного населения, уставшего от затяжного экономического тупика.

По информации Die Welt, только за 2025 год страну покинули 288 тыс. человек, решивших связать свое будущее с другими государствами.

А согласно результатам свежего опроса, две трети работающих немцев сейчас всерьез задумываются о немедленном переезде за рубеж.

При этом бегут из страны в первую очередь высокооплачиваемые специалисты. То есть Германия теряет те самые "столпы общества" - квалифицированные кадры, которые и должны были вывести страну из затяжного кризиса.

Главными причинами таких настроений жители ФРГ называют запредельные налоги, стремительное падение уровня жизни и инфляцию.