Две протестные акции в Лондоне завершились задержаниями

Неподалеку сторонники лейбористов (во главе с бывшим лидером партии) развернули акцию по борьбе с расизмом. Для поддержания правопорядка в британской столице было мобилизовано порядка тысячи полицейских. По итогам акций 5 человек были задержаны по подозрению в нападении на сотрудников экстренных служб, 2 - в нанесении увечий участнику параллельной акции. Еще двое подозреваются в нарушении общественного порядка из-за "оскорбительных высказываний на расовой почве и срыва палестинского флага".