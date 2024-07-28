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Две протестные акции в Лондоне завершились задержаниями
Задержанием завершились демонстрации в Лондоне. Накануне несколько тысяч английских националистов прошли маршем от Королевского суда до Трафальгарской площади. Протестующие недовольны миграционной политикой властей.
Неподалеку сторонники лейбористов (во главе с бывшим лидером партии) развернули акцию по борьбе с расизмом. Для поддержания правопорядка в британской столице было мобилизовано порядка тысячи полицейских. По итогам акций 5 человек были задержаны по подозрению в нападении на сотрудников экстренных служб, 2 - в нанесении увечий участнику параллельной акции. Еще двое подозреваются в нарушении общественного порядка из-за "оскорбительных высказываний на расовой почве и срыва палестинского флага".
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