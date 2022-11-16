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Две ракеты упали в Польше недалеко от границы с Украиной - есть погибшие
Польские СМИ сообщают о гибели двух человек в результате взрывов на востоке страны - в районе Пшеводува. Западная пресса начала активно спекулировать на этой теме - в интернете появились домыслы со словосочетаниями "российские ракеты" и "5-я статья НАТО". Премьер-министр Польши созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне, а пресс-секретарь правительства призвал не публиковать неподтвержденную информацию.
Петр Мюллер, пресс-секретарь правительства Польши:
В связи с чрезвычайной ситуацией премьер-министр Моравецкий по согласованию с президентом Дудой распорядился созвать встречу Комитета по национальной безопасности и вопросам обороны. Информация, которая будет представлена на комитете, будет позже, если это будет возможно, в максимальной степени доведена до сведения общественности.Министр обороны Латвии без разбора заявил, что Рига "полностью поддерживает польских друзей и это преступление осуждает", а Минобороны Эстонии заявило о готовности "защищать каждую пядь территории НАТО". Глава Минобороны Словакии, вероятно, в рекордно короткие сроки завершил расследование, ведь уже призвал Россию "объяснить, что произошло".
Минобороны России: заявления польских СМИ - намеренная провокация
Вот только заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении российских ракет - это намеренная провокация в целях эскалации обстановки - такова позиция российского Министерства обороны. В ведомстве подчеркивают - российские средства поражения не наносили удары вблизи украинско-польской границы. Примечательно и то, что над Люблинским районом Польши, где упали якобы ракеты, долгое время летал американский военный самолет.
Сегодня НАТО проведет в Брюсселе заседание Североатлантического совета по инциденту в Польше на уровне послов.
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