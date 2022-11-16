Две ракеты упали в Польше недалеко от границы с Украиной - есть погибшие

Польские СМИ сообщают о гибели двух человек в результате взрывов на востоке страны - в районе Пшеводува. Западная пресса начала активно спекулировать на этой теме - в интернете появились домыслы со словосочетаниями "российские ракеты" и "5-я статья НАТО". Премьер-министр Польши созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне, а пресс-секретарь правительства призвал не публиковать неподтвержденную информацию.



Петр Мюллер, пресс-секретарь правительства Польши:

В связи с чрезвычайной ситуацией премьер-министр Моравецкий по согласованию с президентом Дудой распорядился созвать встречу Комитета по национальной безопасности и вопросам обороны. Информация, которая будет представлена на комитете, будет позже, если это будет возможно, в максимальной степени доведена до сведения общественности. Министр обороны Латвии без разбора заявил, что Рига "полностью поддерживает польских друзей и это преступление осуждает", а Минобороны Эстонии заявило о готовности "защищать каждую пядь территории НАТО". Глава Минобороны Словакии, вероятно, в рекордно короткие сроки завершил расследование, ведь уже призвал Россию "объяснить, что произошло".

