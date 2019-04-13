Две жилые шестиэтажки обрушились в Рио-де-Жанейро

Известно о двух жертвах трагедии. Бригада спасателей достала из-под завалов восьмерых пострадавших: сначала трех членов семьи, затем еще пятерых. Сотрудники службы гражданской обороны вместе с жителями расчистили площадку для посадки вертолета - им доставляют раненых в больницы. Наземной технике пробраться к месту обрушения непросто из-за особенностей рельефа и застройки. Количество пропавших без вести не уточняется, их поиск продолжают около 90 спасателей. Жители соседних жилых домов эвакуированы в связи с угрозой обрушения.