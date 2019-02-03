ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Двенадцатая волна протестов. На улицах Франции вновь "желтые жилеты"

Двенадцатая волна марша "желтых жилетов" во Франции вновь завершилась беспорядками. В Париже на площади Республики агрессивно настроенных протестующих полиция разгоняла водометами и травматическим оружием. Задержаны 30 человек, из них 10 в столице. В этот раз демонстранты выступали и против закона о запрете продажи в убыток. Вступление в силу документа откладывали из-за протестов. И вот в пятницу он заработал. Теперь в супермаркетах Франции цены на продукты больших брендов станут выше.

Все о выступлениях "желтых жилетов" на нашем сайте в рубрике "В мире"

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все