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Двенадцатая волна протестов. На улицах Франции вновь "желтые жилеты"
Двенадцатая волна марша "желтых жилетов" во Франции вновь завершилась беспорядками. В Париже на площади Республики агрессивно настроенных протестующих полиция разгоняла водометами и травматическим оружием. Задержаны 30 человек, из них 10 в столице. В этот раз демонстранты выступали и против закона о запрете продажи в убыток. Вступление в силу документа откладывали из-за протестов. И вот в пятницу он заработал. Теперь в супермаркетах Франции цены на продукты больших брендов станут выше.
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