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Двигатель для космического туризма создадут на 3D-принтере

Туризм расширяет свои границы, выходя за пределы нашей планеты. Двигатель для космического туризма создадут на 3D-принтере российские ученые. Его испытания начнутся уже летом 2020 года, и порядка 90 % составляющих ракетного двигателя разработчики планируют создать с помощью 3D-печати. Аналитики подсчитали: за 15 минут полета корабль взлетит на высоту 200 километров, что позволит считать членов экипажа космическими туристами. Отметим, что нижняя граница космоса проходит на высоте 100 километров.

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