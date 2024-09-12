Движение "Хезболла" согласно "разделить фронты" и выполнить резолюцию СБ ООН при одном условии

Ливанское шиитское движение "Хезболла" готово выполнить положения резолюции Совета Безопасности ООН 1701, предполагающей в том числе прекращение огня между Израилем и Ливаном, при условии включения ливанского досье в мирные инициативы по сектору Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал LBC и дипломатический источник.

По его сведениям, спикер парламента Ливана Набих Берри проинформировал Катар и Египет, что движение "Хезболла" согласно "разделить фронты" и выполнить резолюцию СБ ООН 1701 при условии, что проблема урегулирования конфликта в Ливане станет частью мирных инициатив по сектору Газа.

Как отметил собеседник канала, решение вооруженного противостояния между "Хезболлой" и еврейским государством обсуждалось в Дохе, где в воскресенье представители Катара, США и Израиля должны провести консультации по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. Согласно утверждению источника LBC, официальные лица Египта и Катара проведут встречу с ХАМАС, а высокопоставленная катарская делегация совершит визит в Бейрут для уточнения позиции Ливана.