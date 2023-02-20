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Движение на Крымском мосту восстановлено после ДТП
Движение на Крымском мосту восстановили после ДТП, которое произошло 20 февраля. Предварительно, в аварии погибли три человека, еще один пострадал,
ТАСС. "Движение восстановлено", - сообщили в администрации Темрюкского района Краснодарского края.
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