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Движение "Откажись от Байдена" получило распространение среди мусульманского населения в США

Байден продолжает терять поддержку среди американцев. При этом лидеры мусульманских сообществ в США и вовсе запустили общенациональную кампанию против Джо перед намеченными на 2024 год выборами главы государства. Призывают отговорить избирателей от переизбрания действующего президента, ссылаясь на неспособность хозяина Белого дома добиться прекращения огня в секторе Газа.

Движение "Откажись от Байдена" уже получило распространение среди значительной части мусульманского населения в стране - информирует телеканал CNBC. Напомним, ранее рейтинг одобрения Джо Байдена достиг очередного антирекорда. По данным соцопроса, работу американского лидера поддерживают лишь 34 процента избирателей.

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