Движение по Крымскому мосту частично восстановлено

На Крымском мосту частично восстановлен обычный режим движения. Пассажирские и грузовые поезда дальнего следования идут по графику. Готовится пуск пригородных электричек. По обеим полосам моста уже ездят легковые автомобили - фуры и автобусы переправляют паромными перевозками. Из-за очереди организованы стоянки с полевыми кухнями и пунктами обогрева.



Число погибших при взрыве Крымского моста возросло до 5



Продолжаются работы по восстановлению конструкций. Сообщается, что накануне при взрыве грузовика на мосту погибло пять человек - в автомобиле, который двигался параллельно с фурой, находились трое мужчин и женщина. Пятый погибший - водитель самого грузовика.



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