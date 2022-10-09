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Движение по Крымскому мосту частично восстановлено
На Крымском мосту частично восстановлен обычный режим движения. Пассажирские и грузовые поезда дальнего следования идут по графику. Готовится пуск пригородных электричек. По обеим полосам моста уже ездят легковые автомобили - фуры и автобусы переправляют паромными перевозками. Из-за очереди организованы стоянки с полевыми кухнями и пунктами обогрева.
Число погибших при взрыве Крымского моста возросло до 5
Продолжаются работы по восстановлению конструкций. Сообщается, что накануне при взрыве грузовика на мосту погибло пять человек - в автомобиле, который двигался параллельно с фурой, находились трое мужчин и женщина. Пятый погибший - водитель самого грузовика.
Фото:pixabay.com
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