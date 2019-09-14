3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Движение судов через канал в Хьюстоне было приостановлено из-за активистов Greenpeace
Движение судов через канал в Хьюстоне, штата Техас, было приостановлено из-за экоактивистов Greenpeace. Они спустились на веревке с пролета моста, повисли и развернули разноцветные флаги. Цель акции - привлечь внимание к проблемам защиты окружающей среды. Мост сооружен над каналом, по которому нефтяные танкеры идут из порта Хьюстона в Мексиканский залив. Все 10 активистов Greenpeace арестованы, в ближайшее время им будут предъявлены обвинения.
А в лондонском аэропорту Хитроу задержаны активисты движения за борьбу с изменением климата. Пытаясь помешать работе аэропорта, они запустили три беспилотника, тем самым помешав сотням рейсов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
БелЖД запустила электропоезд бизнес-класса по маршруту Мозырь - Калинковичи - Минск
Как избежать военных конфликтов, рассказали эксперты на конференции по евразийской безопасности
В Минск прибыли мощи преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов