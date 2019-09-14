Движение судов через канал в Хьюстоне было приостановлено из-за активистов Greenpeace

Движение судов через канал в Хьюстоне, штата Техас, было приостановлено из-за экоактивистов Greenpeace. Они спустились на веревке с пролета моста, повисли и развернули разноцветные флаги. Цель акции - привлечь внимание к проблемам защиты окружающей среды. Мост сооружен над каналом, по которому нефтяные танкеры идут из порта Хьюстона в Мексиканский залив. Все 10 активистов Greenpeace арестованы, в ближайшее время им будут предъявлены обвинения.



А в лондонском аэропорту Хитроу задержаны активисты движения за борьбу с изменением климата. Пытаясь помешать работе аэропорта, они запустили три беспилотника, тем самым помешав сотням рейсов.