Консервы, батарейки, фонари и рации. На Западе стремительно набирает популярность движение так называемых выживальщиков.

Люди больше не рассчитывают на помощь властей. Задумываться о том, как прокормить семьи инезамерзнуть грядущей зимой, приходится самостоятельно.

"Я сейчас вполне готов к кризису стоимости жизни, отключениям электроэнергии и дефициту топлива", - заявил в эфире британского телеканала Sky News один из "выживальщиков". При этом Барри попросил не показывать его лицо, чтобы сохранить свои "запасы" в целости и сохранности.

Раньше европейцы называли таких людей "параноиками", но по мере приближения холодов и на фоне предупреждений об отключениях электроэнергии движение становится все более распространенным.