ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Двое полицейских убиты в результате стрельбы на Гавайях

Стрельба на Гавайях. Убиты двое полицейских. Еще один тяжело ранен. По данным СМИ, все началось, когда мужчину выселили из дома. В ответ он напал с ножом на своего домовладельца, открыл огонь по стражам порядка, прибывшим на место происшествия, и поджег дом. Сгорели 4 жилых здания. Пока неизвестно, арестован нападавший или нет.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все