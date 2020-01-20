Двое полицейских убиты в результате стрельбы на Гавайях

Стрельба на Гавайях. Убиты двое полицейских. Еще один тяжело ранен. По данным СМИ, все началось, когда мужчину выселили из дома. В ответ он напал с ножом на своего домовладельца, открыл огонь по стражам порядка, прибывшим на место происшествия, и поджег дом. Сгорели 4 жилых здания. Пока неизвестно, арестован нападавший или нет.