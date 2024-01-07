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Дворец Александра Македонского откроют в Греции

Дворец Александра Македонского откроют в Греции

После 16 лет реставрационных работ в Греции откроют дворец Александра Македонского, пишет БЕЛТА.

Дворец находится недалеко от портового города Салоники и является одним из самых важных памятников классической античности, поскольку там был коронован Александр Македонский.

По предположениям исследователей, сооружение было построено более 2300 лет назад. Его руины обнаружили в XIX веке во время раскопок. На реставрацию дворца ушло более 20 млн евро. В пятницу объект был официально открыт премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Фото носит иллюстративный характер

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