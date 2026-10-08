215 человек получили ранения во Франции всего за 4 дня школьных протестов. Более 6,5 тыс. задержанных с начала столкновений с полицией. Большинство - несовершеннолетние. Ежедневно на улицы Пятой республики выходят до 500 тыс. человек.

Несмотря на обещания премьер-министра Себастьена Лекорню представить "дорожную карту" реформ до конца октября, протесты не утихают и выходят на новый уровень. Что это: карма и вернувшийся бумеранг или предсказуемые последствия спонсирования войны в нашем регионе.

В 2020 году Франция всеми способами поддерживала попытку государственного переворота в Беларуси, осуждала применение силы в отношении тех, кто в тот момент вышел на белорусские проспекты с коктейлями Молотова, камнями, металлическими прутьями и битами, вырывал деревья и доски из лавочек, баррикадировал мусорными баками проспекты. Тогда Париж всю эту чертовщину в Минске, Пинске, Бресте, Гродно и других городах Беларуси поддержал. Почему к своим протестующим, которые требуют всего лишь выделить больше денег на образование, такое снисхождение и лояльность отсутствуют? Почему французская полиция забрасывает школьников светошумовыми гранатами и относится к ним без материнской любви, а всех поголовно отправляет в местное СИЗО?

"Это же дети!" - воскликнули бы на украинском майдане. А Нуланд в этот момент должна была бы протянуть печеньку. Но нет. Молчит Киев, молчат Штаты. Избиение французских детей французскими полицейскими - это акт воспитания и своего рода превентивные меры.

Арно Девель, специалист по международному уголовному праву и правам человека (Франция):

"Факт заключается в том, что по большей части мы имеем дело с применением несоразмерной силы правоохранительными органами. При этом правоохранительные органы пользуются политическим прикрытием со стороны правительства Франции".

Только за 4 дня активных массовых протестов во Франции 215 человек получили ранения. Большинство травм связано с применением полицией светошумовых гранат. Среди наиболее тяжелых случаев - 15-летний подросток, потерявший кисть руки, и 16-летний школьник, потерявший зрение на один глаз.

Арно Девель, специалист по международному уголовному праву и правам человека (Франция): "Чисто технически, что бы ни произошло, глава исполнительной власти, то есть президент или премьер-министр, или министр внутренних дел, официально и публично открестится от применения подобных методов. Но мы никоим образом и ни на секунду не можем представить, что о некоторых практиках, наблюдаемых на местах, не осведомлены в высших эшелонах государственной власти".

Но в чем причина конфликта? Образование во Франции пробило очередное дно. Поэтому школьники, студенты и учителя не нашли другого выхода, кроме как заявить об этом громко. Ведь выделяется недостаточно денег на содержание школ, не хватает учителей. Высшее образование стоит так дорого, что получить его - роскошь.

Кристэль Ноэн, французский журналист, военкор телеканала "Мегаполис" и основатель International Reporters, говорит, что во Франции страдают образование и другие социальные сферы: страна тратит много денег на Украину, где, по ее словам, это абсолютно бесполезно. Эти миллиарды, которые дают Киеву, берут из пенсий, больниц и школ.

На фоне этой проблемы правительство Франции, принимая бюджет, предложило сэкономить на социальной сфере. По мнению самих французов, после школьников и студентов на улицы выйдут медики, так как мест в больницах не хватает, квалифицированных специалистов тоже. Люди умирают прямо в коридорах. При этом Пятая республика пообещала безвозмездно предоставить Украине грант на 71 млн евро. Как считаете, протесты на улицах Франции обоснованы?

Кристэль Ноэн говорит, что Польша, Прибалтика и другие такие страны живут на евросубсидиях. Финансируют их, по ее словам, Франция, Германия и остальные страны, которые больше вносят в евробюджет. Миллиарды, отданные Украине, она называет небольшими суммами на этом фоне.

Самое время спросить у французского правительства и Макрона: где деньги? И доколе это все будет продолжаться? Когда французы ходят практически с голым задом и возвращаются в Средневековье, их президент занимается спонсированием чужой войны и сует свой французский нос в дела совсем не французские. Может, пора бы обернуться к своему народу лицом?