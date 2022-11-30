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Двойные стандарты: Киев не лишится поддержки Запада, что бы он ни сделал
Провокации в мировой политике - дело давнее. Из-за них начинались войны, рушились страны и миллионами гибли люди. Cегодня этот инструмент, к сожалению, лишь развивается. Чего стоит только удар украинскими ракетами по Польше, дабы обвинить Россию и ввязать в конфликт НАТО.
15 ноября 2022 года в польской деревне Пшеводув упали две ракеты. Украина поспешила заявить, что Москва напала на Польшу и нужно инициировать пятый пункт соглашения НАТО - военный ответ на агрессию. То есть, по сути, начать Третью мировую войну.
Экстремистские ныне ресурсы, которые долго учили нас с вами жизни и журналистской этике, а сегодня благополучно сбежали за пределы страны, тут же на своей ниве без всяких сомнений штамповали подобные публикации. И даже когда сели в лужу, спустя почти сутки никто не извинился и даже не удосужился исправить абсолютно лживые заголовки.
Здесь всегда две причины. Первая - это хайп, деньги и просмотры. А вторая - трансатлантические интересы, которым все эти СМИ и журналисты и принадлежат. Яркий пример, как именно я это пережил. Первый, кто заявил в заголовках и успел это напечатать, была газета Bild. Там прямо так и написали: "Путин ударил по Польше". Я был на работе утром. Это произошло в киоске, в котором на стенде как раз и стояла газета с этим заголовком. К киоску подошел человек. Это был немец. Я его не знал, он просто зашел, как клиент, увидел этот заголовок и стал кричать, что это все ложь, что они хотят развязать войну в Европе, "как они нас уже достали". Он кричал, указывая на газету Bild с заголовком "Путин ударил по Польше".
А тем временем уже на следующий день даже Джо Байден признал, что снаряды были украинские. Развели руками и поляки, мол, извините, но факты говорят о другом.
Понятно, что это либо ошибка, либо несчастный случай, либо, что еще более очевидно, - спланированная провокация. Каким образом такие провокации меняли ход мировой истории смотрите в проекте "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1".
Фото: РИА Новости
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