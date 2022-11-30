Двойные стандарты: Киев не лишится поддержки Запада, что бы он ни сделал

Здесь всегда две причины. Первая - это хайп, деньги и просмотры. А вторая - трансатлантические интересы, которым все эти СМИ и журналисты и принадлежат. Яркий пример, как именно я это пережил. Первый, кто заявил в заголовках и успел это напечатать, была газета Bild. Там прямо так и написали: "Путин ударил по Польше". Я был на работе утром. Это произошло в киоске, в котором на стенде как раз и стояла газета с этим заголовком. К киоску подошел человек. Это был немец. Я его не знал, он просто зашел, как клиент, увидел этот заголовок и стал кричать, что это все ложь, что они хотят развязать войну в Европе, "как они нас уже достали". Он кричал, указывая на газету Bild с заголовком "Путин ударил по Польше".

Сергей Фильберт, блогер, автор проекта "Голос Германии"