Двух украинцев депортировали из Польши из-за одобрения теракта в Кракове

Двух граждан Украины депортировали из Польши за угрозы прохожим и публичное одобрение теракта в Кракове.

Как сообщили в местной полиции, молодых людей 18 и 19 лет задержали во Вроцлаве. При себе у них обнаружили копии огнестрельного оружия.

Сотрудники правоохранительных органов также напомнили, что ранее по всей стране задержали еще 9 человек, которые в интернете оправдывали нападение в Кракове.

Напомним, 7 ноября злоумышленник открыл огонь по прохожим из автомобиля. В результате стрельбы погибли 6 человек, еще 15 получили ранения. Нападавший позже скончался в больнице.