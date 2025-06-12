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Двух выживших обнаружили после крушения самолета в Индии
Полицейские Индии пока обнаружили только двух выживших после падения самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI и комиссара полиции Ахмедабада Гьянендру Сингха Малика.
"Полиция обнаружила одного выжившего в салоне самолета на месте 11A. Один выживший был найден в больнице и находится на лечении", - сообщил полицейский агентству.
Комиссар полиции добавил, что число погибших из-за крушения самолета может продолжать расти, поскольку самолет упал в жилом районе.
К настоящему времени известно о 204 погибших и 41 раненом.
Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад 12 июня. По данным авиакомпании Air India, на борту судна находились 242 человека, в числе которых два пилота и 10 бортпроводников.
Эксперты полагают, что крушение самолета могло произойти из-за столкновения с птицами, но точную причину установит расследование.