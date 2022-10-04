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Двухголовую черепаху-мутанта обнаружили в Малайзии

Двухголовую черепаху-мутанта обнаружили в Малайзии

Сотрудники организации по охране черепах Lang Tengah Turtle Watch нашли на острове Ланг-Тенгах в Малайзии двухголовую морскую черепаху-мутанта, пишет sb.by.

При наблюдении за рептилией выяснилось, что черепаха обладает несколькими характерами, пишет Daily Star.

В организации подчеркнули: наткнуться на выжившую черепаху с такой мутацией - редкость. За последние шесть лет из более чем 88,5 тысячи яиц в инкубаторе лишь несколько были двухголовыми.

Отмечается, что на внешние факторы головы черепахи отреагировали по-разному.

Фото:Pen News, опубликовано на сайте Daily Star

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