Двухголовую черепаху-мутанта обнаружили в Малайзии

Сотрудники организации по охране черепах Lang Tengah Turtle Watch нашли на острове Ланг-Тенгах в Малайзии двухголовую морскую черепаху-мутанта, пишет sb.by.



При наблюдении за рептилией выяснилось, что черепаха обладает несколькими характерами, пишет Daily Star.



В организации подчеркнули: наткнуться на выжившую черепаху с такой мутацией - редкость. За последние шесть лет из более чем 88,5 тысячи яиц в инкубаторе лишь несколько были двухголовыми.



Отмечается, что на внешние факторы головы черепахи отреагировали по-разному.



Фото:Pen News, опубликовано на сайте Daily Star