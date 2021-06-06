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Двухмесячная норма осадков выпала в Реймсе (Франция)

Двухмесячная норма осадков выпала в Реймсе (Франция)

Потоки воды заблокировали несколько районов города. Спасательные службы Реймса более 100 раз выезжали на вызовы.

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