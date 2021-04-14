Двухминутная сирена прозвучала в Израиле в память о павших в войнах за еврейское государство

Двухминутная сирена прозвучала в Израиле, призывая граждан почтить память павших в войнах за еврейское государство и погибших в результате терактов. На две минуты в стране остановился транспорт, многие водители и пассажиры вышли из машин.



Сирена прозвучала в рамках ежегодного ритуала в память о шести миллионах евреев, убитых нацистами во время Второй мировой войны. На несколько дней в стране отменяются все развлекательные мероприятия и повсеместно проводятся церемонии памяти. Первые лица государства, представители организаций, уцелевших в холокосте, и других общественных объединений возложили венки к подножию шести факелов, зажженных накануне в Яд ва-Шем.



