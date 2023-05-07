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DWN: Польша провоцирует Третью мировую

Польша провоцирует Третью мировую войну. Материал, в котором эксперты пытаются донести до европейских властей свои опасения по поводу Варшавы, опубликовало немецкое издание DWN. По мнению авторов статьи, Польша, которая ведет антироссийскую политику, не уверена в своих силах и прилагает все усилия к тому, чтобы отношения с Москвой были безнадежно испорчены у всех стран Европы. В случае успеха такого курса в Третью мировую окажутся вовлечены крупнейшие государства ЕС.

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