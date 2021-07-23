Дым от пожаров в Якутии виден на Аляске

В России больше месяца продолжаются сильнейшие пожары. Дым от возгорания в Якутии виден даже на Аляске. Причиной стали сухие грозы и аномальная жара. По причине задымления была нарушена работа аэропорта и приостановлено судоходство на реке Лене.