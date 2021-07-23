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Дым от пожаров в Якутии виден на Аляске

В России больше месяца продолжаются сильнейшие пожары. Дым от возгорания в Якутии виден даже на Аляске. Причиной стали сухие грозы и аномальная жара. По причине задымления была нарушена работа аэропорта и приостановлено судоходство на реке Лене.

В Иркутской области пламя охватило уже свыше 42 га

Горит и Карелия - там огонь распространился на площадь 54 га и полыхает в 5 км от населенных пунктов.


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