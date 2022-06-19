3.72 BYN
Дюков: Нацизм - это вызов
Российский историкАлександром Дюковым в "Главном эфире" на телеканале "Беларусь 1" рассказал, почему спустя 80 лет как никогда актуально становится изучение Великой Отечественной войны.
Когда закончилась Великая Отечественная война, все надеялись, что это будет последняя война с человеконенавистнической идеологией, с идеологией нацизма. К сожалению, сейчас (практически 80 лет спустя), мы понимаем, эта идеология не ушла в прошлое. То, на что надеялись наши предки, когда победили нацизм, к сожалению, не сбылось. Неонацизм и откровенный нацизм по-прежнему наблюдаются в целом ряде стран. Мы видим, как спонсируют нацизм. Как используют неонацистские формирования для подрыва государственности в других странах. Сегодня нам нужно помнить о том, что нацизм - это вызов, который существует и сейчас. Это вызов, с которым придется бороться достаточно долго. Эта конференция - хорошее напоминание об этом. В Беларуси реализуется большой проект "Без срока давности", посвященный увековечению памяти жертв геноцида - геноцида белорусского народа. Это напоминание о нацистских преступлениях, это то, что нужно и белорусскому обществу, и российскому. Помнить об этом просто необходимо.
