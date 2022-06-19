Дюков: Нацизм - это вызов

Когда закончилась Великая Отечественная война, все надеялись, что это будет последняя война с человеконенавистнической идеологией, с идеологией нацизма. К сожалению, сейчас (практически 80 лет спустя), мы понимаем, эта идеология не ушла в прошлое. То, на что надеялись наши предки, когда победили нацизм, к сожалению, не сбылось. Неонацизм и откровенный нацизм по-прежнему наблюдаются в целом ряде стран. Мы видим, как спонсируют нацизм. Как используют неонацистские формирования для подрыва государственности в других странах. Сегодня нам нужно помнить о том, что нацизм - это вызов, который существует и сейчас. Это вызов, с которым придется бороться достаточно долго. Эта конференция - хорошее напоминание об этом. В Беларуси реализуется большой проект "Без срока давности", посвященный увековечению памяти жертв геноцида - геноцида белорусского народа. Это напоминание о нацистских преступлениях, это то, что нужно и белорусскому обществу, и российскому. Помнить об этом просто необходимо.

Александр Дюков, директор фонда "Историческая память", историк (Россия)

