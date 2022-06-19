3.71 BYN
Дюков: Неонацизм и откровенный нацизм по-прежнему наблюдаются в целом ряде стран
История не терпит сослагательного наклонения, но Запад продолжает использовать этот кейс, методично разрушая героизм советского солдата. Либерализация подходов в освещении трагических и героических страниц нашего общего прошлого сегодня привела к тому, что нацистские преступники стали героями в Прибалтике, Польше и Украине. Современные неонацистские группировки стали инструментом для свержения власти.
Почему опасно допускать к власти радикалов и неонацистов? Возможен ли был экономический блицкриг, на который рассчитывал Запад? Интервью с российским историком Александром Дюковым в "Главном эфире".
Спустя 80 лет как никогда актуально становится изучение Великой Отечественной войны
Когда закончилась Великая Отечественная война, все надеялись, что это будет последняя война с человеконенавистнической идеологией, с идеологией нацизма. К сожалению, сейчас (практически 80 лет спустя), мы понимаем, эта идеология не ушла в прошлое. То, на что надеялись наши предки, когда победили нацизм, к сожалению, не сбылось. Неонацизм и откровенный нацизм по-прежнему наблюдаются в целом ряде стран. Мы видим, как спонсируют нацизм. Как используют неонацистские формирования для подрыва государственности в других странах. Сегодня нам нужно помнить о том, что нацизм - это вызов, который существует и сейчас. Это вызов, с которым придется бороться достаточно долго. Эта конференция - хорошее напоминание об этом. В Беларуси реализуется большой проект "Без срока давности", посвященный увековечению памяти жертв геноцида - геноцида белорусского народа. Это напоминание о нацистских преступлениях, это то, что нужно и белорусскому обществу, и российскому. Помнить об этом просто необходимо.
В Украине стал возможен сценарий, когда через националистов, поклонников неонацизма, которые пришли к власти, была подорвана идентичность
Это большая трагедия, что произошло и происходит в Украине. Я помню время, когда наши украинские коллеги-историки точно также как в Беларуси, как в России занимались темой сожженных деревень, нацистских преступлений. После переворота в 2014-м, ударной силой которого как раз были неонацисты, агрессивные националисты - эти исследования просто исчезли. Людям, в том числе молодым людям, стали вкладывать в головы представления о правильности радикальных, агрессивных националистических тезисов. Мы должны понимать, сколько прошло времени. Переворот на Украине произошел в 2014 году - прошло 8 лет. Люди, которые были в начальных классах школы - школу уже окончили. Им уже загрузили эту идеологию в голову. Это на самом деле про то, что никогда нельзя допускать неонацистского переворота. Никогда нельзя допускать, чтобы власть и система образования, правоохранительные органы захватили радикальные националисты.
"Большая восьмерка" в противовес той самой старой "Большой семерке"
Мир, в том числе взаимозависим экономически. Невозможно выбросить из мировой экономики Белоруссию или Россию, потому что это страны, у которых в этой экономике есть свое место, которые в нее вписаны. Когда вводили санкции против наших стран, об этом просто не думали. Возможно, думали об экономическом блицкриге, что быстро ухудшится экономическое положение в стране и это вызовет беспорядки. Возможно, надеялись на это. Но сейчас мы видим, этого не происходит. Экономики Беларуси и России под санкционным давлением выстаивают, а те, кто вводит санкции, от этого серьезно страдают. Мы видим, что блоковая дисциплина, которую демонстрируют европейские страны, разрушает их экономику. Если в одном месте где-то убавилось, будет нарастать в другом месте. Мы видим, что мир становится все менее однополярным, как бы этого не хотелось людям в Вашингтоне. И, конечно, различные комбинации и "восьмерки", и "семерки" будут возникать и экономически, и политически. Мир становится все более многополярным и более разным. На самом деле это замечательно.
