Дюков: Неонацизм и откровенный нацизм по-прежнему наблюдаются в целом ряде стран

Мир, в том числе взаимозависим экономически. Невозможно выбросить из мировой экономики Белоруссию или Россию, потому что это страны, у которых в этой экономике есть свое место, которые в нее вписаны. Когда вводили санкции против наших стран, об этом просто не думали. Возможно, думали об экономическом блицкриге, что быстро ухудшится экономическое положение в стране и это вызовет беспорядки. Возможно, надеялись на это. Но сейчас мы видим, этого не происходит. Экономики Беларуси и России под санкционным давлением выстаивают, а те, кто вводит санкции, от этого серьезно страдают. Мы видим, что блоковая дисциплина, которую демонстрируют европейские страны, разрушает их экономику. Если в одном месте где-то убавилось, будет нарастать в другом месте. Мы видим, что мир становится все менее однополярным, как бы этого не хотелось людям в Вашингтоне. И, конечно, различные комбинации и "восьмерки", и "семерки" будут возникать и экономически, и политически. Мир становится все более многополярным и более разным. На самом деле это замечательно.

Александр Дюков, директор фонда "Историческая память", историк (Россия)

