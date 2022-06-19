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Дюков: Невозможно выбросить из мировой экономики Беларусь или Россию
Российский историк Александром Дюковым в "Главном эфире" на телеканале "Беларусь 1" рассказал о новой "Большой восьмерке".
Мир, в том числе взаимозависим экономически. Невозможно выбросить из мировой экономики Беларусь или Россию, потому что это страны, у которых в этой экономике есть свое место, которые в нее вписаны. Когда вводили санкции против наших стран, об этом просто не думали. Возможно, думали об экономическом блицкриге, что быстро ухудшится экономическое положение в стране и это вызовет беспорядки. Возможно, надеялись на это. Но сейчас мы видим, этого не происходит. Экономики Беларуси и России под санкционным давлением выстаивают, а те, кто вводит санкции, от этого серьезно страдают. Мы видим, что блоковая дисциплина, которую демонстрируют европейские страны, разрушает их экономику. Если в одном месте где-то убавилось, будет нарастать в другом месте. Мы видим, что мир становится все менее однополярным, как бы этого не хотелось людям в Вашингтоне. И, конечно, различные комбинации и "восьмерки", и "семерки" будут возникать и экономически, и политически. Мир становится все более многополярным и более разным. На самом деле это замечательно.
Полное интервью можно посмотреть здесь.
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