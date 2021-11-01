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Дж. Байден опоздал почти на час на пресс-конференцию по итогам саммита G20

Джо Байден заставил журналистов поволноваться на пресс-конференции по итогам саммита G20. Президент США опоздал почти на час. Явившись, наконец, на встречу, американский лидер извинился и назвал причину своей задержки. Оказалось, что прийти вовремя ему помешали "игры с лифтами".

Рейтинг недоверия Байдену достиг рекорда

Поведение Байдена отражается и на его рейтинге. Он опустился до рекордных 42 %. При этом против деятельности главы Белого дома 54 % опрошенных.

Еще один повод для недовольства Байден добавил своим рекордным кортежем из 100 машин на саммите G20 в Риме. Как поясняют экоактивисты, каждый такой автомобиль выбрасывает в атмосферу в 10 раз углерода больше, чем обычные авто.

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