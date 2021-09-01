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Дж. Байден: Вывод войск США из Афганистана ознаменовал конец эры перестройки других стран
Второй день без американского присутствия в Афганистане. Американцам все еще не могут простить позорное бегство. Байден отчаянно пытается оправдаться в своих ошибках перед американским обществом. Президент заявил, что скомканный, проходивший в спешке, хаотичный вывод войск - успешная операция вооруженных сил. При этом Сонный Джо признал: администрация действительно просчиталась при прогнозах о желающих вылететь из страны. Под конец пресс-конференции глава Белого дома и вовсе заявил: уход США из Афганистана завершает эру попыток перестроить другие страны. Тем не менее, последствия двадцатилетнего присутствия американцев Афганистану удастся преодолеть еще нескоро. Ведь пока коллективный Запад блокирует часть финансовой деятельности страны.
После 20 лет присутствия государство оставили в состоянии незавершенной гражданской войны. Актуален вопрос и с оборотом наркотиков. К слову, к росту оборота наркотиков в стране приложил рукуи Вашингтон.
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