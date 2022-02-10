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Джен Псаки прокомментировала слова Владимира Путина

Белый дом тщательно пытается изучить переговоры Путина и Макрона, чтобы понять высказывание российского лидера по поводу напряженности вокруг Украины. Напомним, Владимир Путин произнес шуточную фразу: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица". Джен Псаки была этим возмущена и даже потеряла дар речи.

Я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании, безусловно, вызовет возмущение у всех в администрации США независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Мы никогда не скрывали своей озабоченности в связи с некорректностью ряда заявлений президента Путина и других российских руководителей. Нас также беспокоит вся их воинственная риторика.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома


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