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Джен Псаки прокомментировала слова Владимира Путина
Белый дом тщательно пытается изучить переговоры Путина и Макрона, чтобы понять высказывание российского лидера по поводу напряженности вокруг Украины. Напомним, Владимир Путин произнес шуточную фразу: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица". Джен Псаки была этим возмущена и даже потеряла дар речи.
Я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании, безусловно, вызовет возмущение у всех в администрации США независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Мы никогда не скрывали своей озабоченности в связи с некорректностью ряда заявлений президента Путина и других российских руководителей. Нас также беспокоит вся их воинственная риторика.
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