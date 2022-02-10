Джен Псаки прокомментировала слова Владимира Путина

Я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании, безусловно, вызовет возмущение у всех в администрации США независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Мы никогда не скрывали своей озабоченности в связи с некорректностью ряда заявлений президента Путина и других российских руководителей. Нас также беспокоит вся их воинственная риторика.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома