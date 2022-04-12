Джо Байден дважды оговорился во время очередного выступления в Белом доме

Вновь не смог связать два слова. Во время очередного выступления в Белом доме Сонный Джо дважды оговорился. Вначале перепутал аббревиатуры - Специальное федеральное агентство Министерства юстиции США Байден назвал Американской ассоциацией учителей. Затем ошибся в фамилии номинированного на пост главы бюро экс-прокурора Стива Деттельбаха.