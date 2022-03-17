Байден гордо признал свою причастность: Это я предложил бомбить Белград

Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дунае.





Мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии. Нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права.

На территорию страны было сброшено более 400 тысяч бомб и выпущено около тысячи крылатых ракет, общий вес боеприпасов достигал 22 тысяч тонн. Агрессия унесла жизни почти двух тысяч человек, включая 400 детей. Ранены были более 10 тысяч граждан. Использование кассетных бомб и снарядов с обедненным ураном повлекло за собой хроническое угнетение иммунной системы граждан, многие из которых впоследствии гибли от онкологии.Еще в марте прошлого года МИД Китая напомнил, что в результате бомбардировок в Югославии у НАТО появился "кровавый долг" перед Пекином. Официальный представитель МИД КНР заявила, что в 1999 году Вашингтон, "пренебрегая международными правовыми нормами", начал бомбить Югославию. "Тогда погибло много людей, среди них три китайских журналиста".Справедливые вопросы сейчас вновь начинают задавать и в Европе. Милан Угрик - депутат Европарламента от Словакии не понимает, где была солидарность с сербским народом тогда.