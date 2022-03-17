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Байден гордо признал свою причастность: Это я предложил бомбить Белград
Очередной казус Сонного Джо. У президента США спросили, считает ли он Путина военным преступником. Ответ поступил однозначный: "Нет". Затем ему кто-то подсказал и разжевал, что нужно сказать, и он вернулся и заявил, что да, Путин - военный преступник.
На фоне всеобщей западной истерии как никогда показателен момент бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году. США назвала происходящее "гуманитарной интервенцией". И хотя альянс грубо нарушил международное право, западные СМИ в один голос поддерживали Вашингтон и союзников. А нынешний президент США Джо Байден гордо признавал свою причастность, по сути, к военным преступлениям.
Джо Байден, президент США:
Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дунае.
На территорию страны было сброшено более 400 тысяч бомб и выпущено около тысячи крылатых ракет, общий вес боеприпасов достигал 22 тысяч тонн. Агрессия унесла жизни почти двух тысяч человек, включая 400 детей. Ранены были более 10 тысяч граждан. Использование кассетных бомб и снарядов с обедненным ураном повлекло за собой хроническое угнетение иммунной системы граждан, многие из которых впоследствии гибли от онкологии.
Еще в марте прошлого года МИД Китая напомнил, что в результате бомбардировок в Югославии у НАТО появился "кровавый долг" перед Пекином. Официальный представитель МИД КНР заявила, что в 1999 году Вашингтон, "пренебрегая международными правовыми нормами", начал бомбить Югославию. "Тогда погибло много людей, среди них три китайских журналиста".
Мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии. Нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права.
Справедливые вопросы сейчас вновь начинают задавать и в Европе. Милан Угрик - депутат Европарламента от Словакии не понимает, где была солидарность с сербским народом тогда.
Вашингтон в очередной раз отказал закрывать небо над Украиной
Сегодня Штаты в публичном пространстве занимают более отстраненную позицию. Накачивая оружием Украину и направляя на открытую конфронтацию с Россией, Вашингтон в очередной раз подчеркивает: США с НАТО не будут закрывать воздушное пространство над своим восточноевропейским сателлитом.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома:
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