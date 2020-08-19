Демократическая партия США выдвинула на пост своего президента Джо Байдена. Теперь уже официально. Делегаты от каждого штата огласили результаты своих праймериз во время второй ночи виртуального национального съезда партии. Впервые Байден баллотировался на пост президента в 1988 году. Вторая попытка была в 2008. И только в этом году начинания увенчались успехом. В ноябре демократ будет сражаться за президентское кресло с действующим президентом США Дональдом Трампом.