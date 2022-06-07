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Джо Байден: Мои планы привели к самому сильному, быстрому и широкомасштабному экономическому подъему
6 июня в США был объявлен режим ЧС из-за риска нехватки мощностей для выработки электроэнергии. Новость глава государства встретил оптимистично: находясь в центре экономического кризиса, Джо Байден заявляет о своих успехах в бизнесе и росте зарплат.
Мои планы привели к самому сильному, быстрому и широкомасштабному экономическому подъему, который когда-либо испытывала Америка - с рекордными рабочими местами, рекордным малым бизнесом и ростом заработной платы.
За время нахождения Байдена в Белом доме США получили рекордную за 40 лет инфляцию. В апреле годовой рост цен несколько замедлился. Стоимость на услуги, энергоносители и продукты питания растет на фоне нарушения глобальной логистики и санкционной блокады.
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