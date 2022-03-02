Джо Байден не планирует направлять американские войска в Украину

Заокеанские и европейские наставники устроили настоящую гонку "разоружений", пытаясь наперегонки сбыть Киеву ненужную им технику, чтобы на этом еще и заработать. Сама Украина фигура для них уже далеко второстепенная. Вашингтон получает то, к чему так стремился - раскручивает моток антироссийских санкций. Как говорится, "у США нет постоянных друзей, есть лишь постоянные интересы". Андрей Семченко продолжит тему.

День начался с незначительной, но показательной оговорки. Товарищ Киева, заядлый демократ и любитель поспать - Джо Байден - снова попал впросак. Президент США в ходе выступления перед Палатой представителей и сенатом конгресса с легкостью назвал жителей Украины иранцами. Происходящее смутило даже вице-президента Камалу Харрис.

Что это - показатель почти равнодушного отношения к последствиям "дружбы" или просто день у главы вашингтонгской администрации неудачный? Непонятно, ведь спустя пару минут он закроет американское небо от - внимание - авианосцев, воздушное пространство - от кораблей.

Толерантность по-европейски

Впрочем, сравнение украинцев с выходцами из Передней и Центральной Азии - это в американском инфополе как будто идея фикс. Корреспондент телеканала NBC News попыталась восхвалить польское гостеприимство по отношению к украинцам, но что-то явно пошло не так. Она заявила, что украинцы - "белые и христиане", в отличие от сирийцев, которые хотели попасть в Польшу в 2015-м году.

Санкции вводят против всех и вся.Точно так же, как и отношение к русским, которые с военной операцией имеют почти ничего общего. Так, под раздачу попал Тургеневский дуб из Орла. Его вычеркнули из европейского конкурса "Дерево года". Представляет угрозу, не иначе.

Санкционный бумеранг

Впрочем, в западных правительствах рассчитывать выгоду и урон пытаются. Ведь значительная часть санкций рассчитана на средний бизнес и обычных людей. С крупными игроками обращаются осторожно. Министр экономики Германии призвал не задействовать в отношении России такие ограничения, которые сильно ударят и по самому Западу.

Мы должны следить за тем, чтобы мы не принимали санкций, которые мы сами не сможем выдержать, которые нанесут такой ущерб глобальной экономике, что мы сами скажем три дня спустя: "Ой, мы имели в виду только хорошее". Роберт Хабек, министр экономики Германии