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Джо Байден оговорился, посещая военный завод, где производятся ПТРК "Джавелин"
Забыл, какую страну поддерживает. Очередная оговорка Сонного Джо допущена во время визита президента США на военный завод, производящий ракетные комплексы "Джавелин". Сотрудники неожиданно для себя услышали, что их продукция поставляется в Россию.
"Перед тем, как Россия напала, мы удостоверились в том, чтобы у России имелись "Джавелин" и другие вооружения для укрепления обороны, чтобы Украина была готова, что бы ни произошло".
Байден как минимум еще раз оговорился во время 15-минутного выступления. Призывая конгресс как можно более оперативно утвердить дополнительную помощь Киеву, назвал сумму в 330 млрд долларов, хотя на самом деле в запросе указана сумма в десять раз меньше. А также назвал происходящее в Украине поворотным пунктом в истории, которое случается раз в шесть-восемь поколений. Вероятно, победа над фашизмом, которую мир будет праздновать всего через несколько дней, таковым для лидера Америки не является.
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