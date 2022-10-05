3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Джо Байден планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году
Действующий президент США Джо Байденнамерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году.
Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет БелТА со ссылкой нателеканал NBC.
О желании участвовать в новых выборах Байден говорил еще в сентябре. А во вторник на одном из мероприятий он снова озвучил это намерение.
Фото: AP Photo
Президент
Все
Кого Лукашенко наградил на "Дажынках" в Климовичах
Лукашенко: в следующие пять лет отшлифуем страну и приведем ее в идеальное состояние
Лукашенко призвал носить свое, а не "рваться за Gucci, Versace и прочей гадостью"
Лукашенко заявил, что в будущую пятилетку нужно обратить внимание на развитие регионов
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе