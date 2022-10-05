Джо Байден планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году

Действующий президент США Джо Байденнамерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году.

Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет БелТА со ссылкой нателеканал NBC.

О желании участвовать в новых выборах Байден говорил еще в сентябре. А во вторник на одном из мероприятий он снова озвучил это намерение.