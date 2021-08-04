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Джо Байден по ошибке предложил 100 тыс. долларов за прививку от коронавируса
Речь Джо Байдена вновь стала предметом обсуждений. На этот раз американский президент оговорился, выступая по теме выплат за первую дозу вакцины в некоторых штатах. Так, глава Белого дома нечаянно увеличил денежное вознаграждение в тысячу раз.
Президент отшутился, заявив, что с такой наградой он бы и сам сделал прививку три раза. Однако кому реально не до шуток, так это его избирателям. Ведь постоянные оговорки и несвязная речь первого лица подтверждают слухи об ухудшении его ментального здоровья.
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