Джо Байден посетит Польшу с 20 по 22 февраля

В Белом доме анонсировали визит американского лидера Джо Байдена в Польшу, пишет БелТА.



Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден будет находиться с визитом в Польше с 20 по 22 февраля.

Он проведет ряд встреч, в том числе с польским президентом Анджеем Дудой, а также с лидерами государств "Бухарестской девятки" (Польша, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Румыния и страны Прибалтики).