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Джо Байден посетит Польшу с 20 по 22 февраля
В Белом доме анонсировали визит американского лидера Джо Байдена в Польшу, пишет БелТА.
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден будет находиться с визитом в Польше с 20 по 22 февраля.
Он проведет ряд встреч, в том числе с польским президентом Анджеем Дудой, а также с лидерами государств "Бухарестской девятки" (Польша, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Румыния и страны Прибалтики).
Отмечается, что Байден обсудит с коллегами вопросы оказания помощи Киеву и усиления Североатлантического альянса.
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