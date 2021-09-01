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Джо Байден принял в Белом доме украинского президента

После неоднократных отсрочек сегодня Джо Байден, наконец, принимает в Белом доме украинского президента. Накануне украинские интернет-пользователи высмеяли фото Зеленского, заранее прибывшего в США. На снимке он стоит один сложа руки возле флагов, позади участвующих в подписании документов. Мистера Зе тут же окрестили мальчиком из обслуги, который ждет, пока взрослые подписывают важные документы. Кстати, речь идет о двух соглашениях в энергетической отрасли.

Украинцев ожидает по-настоящему суровая зима. Ситуация с топливом на местных ТЭЦ критическая. В хранилищах по всей стране всего 720 тысяч тонн угля - эти объемы в два с лишним раза меньше запланированных. Придется серьезно увеличивать импорт, рассчитывают на закупки у Польши и Казахстана.

Украинцам предрекают крайне бедную старость

Неумелая социальная политика Украины может привести многих жителей страны к "крайне бедной" пенсии. По прогнозам специалистов пенсионного фонда Украины, в стране постепенно будет снижаться число граждан, имеющих право выхода на пенсию. Все из-за нововведений. Согласно им, при выходе на отдых в 60 у работника должно быть не менее 25 лет официального стажа. Так что из всех застрахованных лишь половина может рассчитывать на пенсию. Отсутствуют и какие-либо инструменты повышения выплат пожилым. И если гражданин не работает прокурором, судьей или депутатом, он обречен на бедную старость.

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