Джо Байден принял в Белом доме украинского президента

После неоднократных отсрочек сегодня Джо Байден, наконец, принимает в Белом доме украинского президента. Накануне украинские интернет-пользователи высмеяли фото Зеленского, заранее прибывшего в США. На снимке он стоит один сложа руки возле флагов, позади участвующих в подписании документов. Мистера Зе тут же окрестили мальчиком из обслуги, который ждет, пока взрослые подписывают важные документы. Кстати, речь идет о двух соглашениях в энергетической отрасли.

Украинцев ожидает по-настоящему суровая зима. Ситуация с топливом на местных ТЭЦ критическая. В хранилищах по всей стране всего 720 тысяч тонн угля - эти объемы в два с лишним раза меньше запланированных. Придется серьезно увеличивать импорт, рассчитывают на закупки у Польши и Казахстана.

Украинцам предрекают крайне бедную старость