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Джо Байден признался, что постоянно ищет президента США, чтобы с ним поздороваться

Джо Байден признался, что постоянно ищет президента США, чтобы с ним поздороваться

Американский журналист Грег Прайс в своем аккаунте Twitter опубликовалвидео, в котором президент США Джо Байден во время очередного выступления сделал необычное заявление, пишет РИА Новости.

"Каждый раз, когда я слышу "президент Соединенных Штатов", я оглядываюсь и говорю: "Где он?", - пошутил американский лидер.

Джо Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.

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