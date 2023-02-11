Джо Байден признался, что постоянно ищет президента США, чтобы с ним поздороваться

Американский журналист Грег Прайс в своем аккаунте Twitter опубликовалвидео, в котором президент США Джо Байден во время очередного выступления сделал необычное заявление, пишет РИА Новости.



"Каждый раз, когда я слышу "президент Соединенных Штатов", я оглядываюсь и говорю: "Где он?", - пошутил американский лидер.



Джо Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.