Джо Байден просит у Конгресса $ 715 млрд на оборону

Конгрессу США представлен проект бюджета на 2022 финансовый год. Его подготовила администрация президента Джо Байдена. Он предусматривает свыше полутора триллионов долларов расходов, в том числе 715 миллиардов на оборону. В проекте говорится, что администрация Байдена намерена продолжать модернизацию ядерного арсенала, начатую при Дональде Трампе. Оборонный бюджет собираются потратить на предполагаемые угрозы со стороны Китая и России. В частности, посредством сотрудничества с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.