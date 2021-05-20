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Джо Байден протестировал элетропикап Ford, но управление ему не доверили
"Сонному Джо"не доверили самостоятельно управлять автомобилем. Накануне президент США протестировал новый элетропикап Ford. Журналисты, освещающие тест-драйв, заметили нестыковки. Например, когда Байден поворачивал руль, машина могла двигаться не в том направлении. Оказалось, что все движения первого лица корректировал сотрудник секретной службы, сидя на месте пассажира. На некоторых кадрах видно, что у пикапа на самом деле два руля. Так что, управлял машиной, судя по всему, не Джо Байден.
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