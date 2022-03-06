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Байден заявил о вторжении Путина в Россию

Сенсационная новость прозвучала из уст американского президента! По словам Джо, Владимир Путин решил вторгнуться в Россию. Байден отметил, что такого не было со времен Второй мировой войны. В Белом доме своеобразное видение международной обстановки.

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