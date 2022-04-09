Джо Байден в очередной раз всех удивил - на этот раз бессвязной речью

Джо Байден в очередной раз продемонстрировал чудеса ораторского искусства и оставил всех в недоумении. Президент США выступал на лужайке Белого дома по случаю утверждения одного из верховных судей США. Желая вдохновить своих слушателей, лидер Штатов попытался дать определение США одним словом, но что-то пошло не так.



Джо Байден, президент США:

Америка - это нация, которую можно определить одним словом. Я был у под... у под... извините, у подножия Гималаев вместе с Си Цзиньпином. Я с ним путешествовал. Проехал 17 тыс. миль, когда я был вице-президентом. Но это не точно.