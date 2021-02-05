Джо Байден выступил с первой программной речью

Президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте с первой программной речью о внешней политике, которую он произнес в качестве главы государства. Мероприятие должно было состояться в минувший понедельник, но из-за сильного снегопада его пришлось передвинуть. Выступление заняло менее получаса. Значительная часть времени была уделена взаимоотношениям с Китаем и Россией. Байден, в частности, заявил, что Соединенные Штаты собираются обеспечить себе позицию силы, чтобы конкурировать с ведущими мировыми державами. В то же время американский лидер отметил, что готов работать с конкурентами там, где это в интересах США. В качестве примера он напомнил, что на днях был продлен договор по сокращению стратегических наступательных вооружений на пять лет.