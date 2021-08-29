Джо Байден вздремнул на встрече с премьером Израиля Нафтали Бенетом

Победа "Талибана" в Афганистане подняла в Европе и Америке волну против президента США. На Байдена нападают и противники, и сторонники. Но он не сдает позиций. Может, это благодаря его крепкому сну? Лидер Америки вновь подтвердил прозвище Сонного Джо. На этот раз Байден вздремнул на встрече с премьером Израиля Нафтали Бенетом. Видео активно распространяют сами члены Палаты представителей США. Они заявляют, что президента нужно отстранить и что Америка находится в опасности.