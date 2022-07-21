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Джо Байден заболел коронавирусом
Стало известно, что президент Соединенных Штатов заболел коронавирусом. Накануне он, как сообщается, сдал тест на COVID-19, и он оказался положительным. Симптомы у Байдена умеренные, а свою работу он продолжит удаленно. Возможно, изоляция связана также с резким снижением когнитивных способностей главы Белого дома - в последние дни он слишком часто обнаруживал это на публике. Теперь неделю или даже несколько он не будет создавать хлопот подчиненным, которым все сложнее давать объяснения его поведению и высказываниям.
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