Джо Байден заболел коронавирусом

Стало известно, что президент Соединенных Штатов заболел коронавирусом. Накануне он, как сообщается, сдал тест на COVID-19, и он оказался положительным. Симптомы у Байдена умеренные, а свою работу он продолжит удаленно. Возможно, изоляция связана также с резким снижением когнитивных способностей главы Белого дома - в последние дни он слишком часто обнаруживал это на публике. Теперь неделю или даже несколько он не будет создавать хлопот подчиненным, которым все сложнее давать объяснения его поведению и высказываниям.